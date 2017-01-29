الحرة نيوز –

وصفي المحادين

جاءت مقابلة رئيس الوزراء على التلفزيون الاردني خاتمة للمسرحيه التي تم كتابة السيناريو في مطابخ الدوار الرابع بعد ان حصل على الغذاء من مطابخ مجلس النواب

ما ادهشني في اللقاء وهو يتحدث عن الطن و السردين و البلابيف وهو يقول انه يعرف ماذا تعني هذه المواد للاردني وانها مواد لا يمكن الاستغناء عنها

هنا تأكدت ان دولته غايب فيله ولا يدري ان الشعب الاردني لا يفتقد تلك المواد وليست من ضمن اطباقه الرئيسيه فهي لا تقل شأن عن اللحمه لارتفاع اسعارها هي ايضا فهل يعلم دولته كم ثمن علبة الطن صن بيل و ما هو حجمها وهل تشبع فرد في عائله

دولة الرئيس متى آخر مره ذهبت للتسوق والشراء بنفسك ودفعت ثمن المواد نقدا من جيبك

وبما انك ادخلت نفسك في اسعار المواد اسمح لي ان ادعوك للتسوق برققتي و بجيبك 200 دينار مخصصه لشراء احتياجات بيت مكون من 6 افراد

فهل تعتقد ان هذا المبلغ يسمح لك بشراء الطن و البلابيف التي لطالما اعتبرها الاردنيين رفاهيه توضع على موائد الاثرياء امثالكم

نعم يا دولة الرئيس علبة الطن التي تحدثت عنها اصبح الاردني يشتهي ان يشتريها وان يطعمها لاطفاله

يا دولة الرئيس ان المعلبات امثال المرتديلا و السنيوره و جبنة كيري و غيرها من المواد التي تراها انت في متناول اليد هي ابعد مما تتوقع او تتخيل

انصحك يا دولة الرئيس ابقاء الحديث في حدود المعقول فكثيرنا صحن حمص بنصف دينار فيه رائحة الحمص و 30 قرش فلافل تحصل فيها على 12 حبه نصيب كل فرد حبتين فلافل لعائله مكونه من 6 افراد

دولة الرئيس لشوربة العدس حكايه اتود سماعها