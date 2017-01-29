الحرة نيوز – احمد الرواشدة

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي ضرورة تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لأبناء الوطن خلال الظروف الجوية السائدة، مشيرا خلال تفقده السبت مديرية دفاع مدني جرش ولقائه كوادرها إلى أهمية الارتقاء بما يقدمونه من خدمات مختلفة ضمن منطقة الاختصاص.

واطلع الكوفحي على جاهزية الكوادر البشرية والآليات والمعدات المتخصصة لأداء الواجبات المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار، واستمع من مدير دفاع مدني جرش المقدم محمد المومني إلى ملخص شامل حول أعداد وطبيعة الحوادث والحالات التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني الميدانية في المحافظة خلال الظروف الجوية السائدة.

وبين المومني انه تم التعامل مع تسع حالات مرضية منذ بدء المنخفض الجوي وتم نقلها الى المستشفيات وتلقي العلاجات اللازمة، اضافة الى عدد من الحوادث المرورية، لافتا الى التعامل مع حالات تجمع للمياه داهمت عددا من المنازل في منطقة باب عمان على شارع جرش عجلون من خلال شفطها