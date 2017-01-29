الحرة نيوز –

يعكس أداء النواب التحالف الاخواني الاصلاحي في المجلس الثامن العشر حجم التخبط الذي تعاني منه جماعة الاخوان غير المرخصة وذراعها التنفيذي حزب جبهة العمل الاسلامي هذا الحزب الفاشل الذي فقد ثقة جميع المواطنين والذي خسر جميع أنصاره بسبب ضعفه وافتقاره للرؤية السليمة والفكر الناضج وبسبب عمله وفق اجندة خارجية تحمل العداء للوطن وتحقق أهداف من لايريدون الخير له والمتابع يدرك حقيقة مثل هذا الأمر ويدرك أن كل مايسعى له الاخوان وحزبهم هو ارضاء مرجعياتهم دون الاكتراث بالنتائج المترتبة على ذلك

المواطن لايعرف عنهم سوى حبهم للردح والشغب وتوجيه الانتقادات بهدف الظهور أمام الرأي العام كمعارضين من أجل المعارضة فقط اعتقادا منهم أن المعارضة وانتقاد الحكومات بهدف الانتقاد فقط هو السبيل الوحيد لبقائهم واستمراريتهم دون الالتفات الى توجهات المواطنين ودراسة مدى التغيرات التي طرأت على هذه التوجهات حيث مل الموطن وشبع من العنتريات الفارغة واسلوب الردح والزعيق

والغريب أن نواب التحالف الاصلاحي الاخواني قدموا أنفسهم للناس عند الانتخابات النيابية بأنهم يمتلكون البرامج لحل المشاكل ويمتلكون الرؤية السديدة الكفيلة بحل مشاكل الأمة ولكن بمجرد وصولهم وبعد أن تم وضعهم على المحك اتضح أنه لاوجود لأي برامج ولو كانت هذه البرامج”العبقرية” موجودة بالفعل لكان للناس وجهة نظر أخرى وبدلا من ذلك لانسمع منهم سوى الشتائم والتقليل من جهد الآخرين وانجازاتهم وهو سلوك يدل على ضيق أفق ورغبتهم في احتكار الصواب والديكتاتورية في اتخاذ القرارات واقصاء الأخرين لمجرد أنهم يختلفون معهم في الرأي

يذكرنا هذا النهج بالأزمات التي عصفت بجماعة الاخوان وذراعها التنفيذي حزب جبهة العمل الاسلامي حيث أدى مثل هذا النهج الى وجود انقسامات هائلة في الحزب أطاحت به في فترة لاحقه

كان وجوهم في مجلس النواب فرصة لهم لاثبات وجودهم لو أنهم جابهوا الازمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الأردنية بالفكر الناضج والبرامج الواقعية ولكنهم ضيعوا مثل هذه الفرصة التي كانت تاريخية بالنسبة لهم وضيعوا ماتبقى لهم من رصيد في الشارع والغريب انهم يظنون أنهم يحسنون صنعا متعامين عن حقيقة أن كل حركة وجميع سكناتهم مرصودة من المواطن الأردني ولايعلمون أنهم سيلمسون مثل هذا الفشل عندما تحين ساعة الحساب وعندما يقوم الناس بعمل جردة لأدائهم في مجلس النواب الثامن عشر

هذا أمر طبيعي وتحصيل حاصل لأساليبهم الملتوية والبالية التي عفى عليها الزمن فكل مايعرفه المواطن هو ان طريقتهم في ادارة الأمور هي طريقة ادارة الجمعيات الخيرية هذه هي استراتيجيتهم الاقتصادية الوحيدة وهي طريقة بدائية ساذجة لاتحمل أي حلول للأزمات التي نعاني منها

اذن جميع ماكنا نسمعه منهم مجرد شعارات لتخدير المواطن حيث غابت الرؤية وتبين مدى عقم الاخوان كجماعة وكحزب وفكر

برامج حالمة رومانيسية لاتأخذ في حسبانها الواقع والحقائق

نواب ردح وانتقاد لمجرد الانتقاد ومعارضة عدمية لاتعود بالنفع على الأمة

جميع ذلك يدفعنا للتساؤل عن حقيقة الأجندة التي ينفذها نواب التيار الاصلاحي ..تخدم من هذه الأجندة من هو المستفيد منها

منذ وصولهم لمجلس النواب الثامن عشر لم يتفاءل المواطن خيرا ولم يتوقع منهم أي مراقب انهم سيكونوا عونا للناس وعونا للدولة على مجابهة التحديات بل أصبحوا عبئا على الجميع فلا تجمعهم سوى المصالح الشخصية والوصولية والعبثية