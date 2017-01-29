الحرة نيوز –

قام عطوفة متصرف الرصيفة ماهر المومني بحملة لاغلاق محلات الانترنت التي تعرض افلاما اباحية مخالفة للقانون كما شملت الحملة محلات والبلياردو والسنوكر والبلاي ستيشن التي تستقبل الأحداث والمخالفة للقانون أيضا

وأوعز عطوفة المتصرف للجنة سلوك الأحداث للقيام بحملة مستمرة لاغلاق هذه المحلات وجولات مستمرة للتأكد من أن المحلات الأخرى لاتلتزم بالقانون تمهيدا لاغلاقها واتخاذ اجراءات رادعة أخرى بحق المخالفين

وقالت مصادر في متصرفية الرصيفة أن متصرف الرصيفة ماهر المومني مصر على المضي في هذه الاجراءات لتطبيق القانون وردع أي شخص لايلتزم بتطبيقه

وبينت ذات المصادر أنه جرى اغلاق عدد من المحلات فيما العمل جار لاغلاق بقية المحلات المخالفة