يعد الاعب موسى التعمري من إحدى الاعبين المهاريين الذين يقدمون مستوى رائع وراقي موسى يفتح قلبه للحرة سبب تعلقك بالكرة ؟تعلقي بالكرة حبا بالكرة كيف تقيم اداء دوري المناصير في مرحلة الذهاب ؟أداء الدوري الأردني رائع . كابتن موسى اقرب لاعب الى قلبك ؟أقرب لاعب كابتن عامر شفيع و معتز ياسين فريقكك الخارجي و افضل لاعب بالعالم برشلونة نيمار كلمة للجماهير الاردنية الجماهير الأردنية بأكبر فيها و هي فخر النا الوحدات و بنغالور الهندي توقعاتك ؟ راح تكون قوية بس ان شاء الله يكون الفوز للفريق الأردني