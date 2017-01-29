الحرة نيوز –

ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم بشكل إضافي مع بقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بحسب موقع طقس العرب الإلكتروني.

وأوضح الموقع، أن الرياح تكون صباحاً جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى غربية معتدلة السرعة، وتبقى الأجواء باردة خاصة في ساعات الصباح والمساء، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

وأضاف أن الأجواء تبقى شديدة البرودة في العديد من المناطق وتقترب درجات الحرارة من حاجز الصفر المئوي في أجزاء مُختلفة من البلاد ليلاً، وتكون دون الصفر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية والبادية.

ويتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية بشكلٍ لافت الليلة وفجر غد في مناطق مختلفة مع فرصة لتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر من خطر حدوث الانجماد في مناطق مختلفة، ومن تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية الليلة وفجر غد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان من 12 الى6، غرب عمان من 7 إلى 1، إربد والمفرق من 11 الى2، جرش من 11 إلى 6، السلط وعجلون من 9 إلى 2، الزرقاء من 13 الى5، مأدبا من 7 إلى 3، الكرك والطفيلة من 10 إلى 2، معان من 15 إلى 1، العقبة من 21 إلى 11، والبحر الميت من 19 إلى 8.

وتوقع “طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة نهار غد، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة غالبا في العديد من المناطق، مع فرصة لتساقط زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة الشمالية والوسطى. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً بحيث تثير الغبار في شرق المملكة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.