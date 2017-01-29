الحرة نيوز –

فيما تؤكد أمانة عمان الكبرى عزمها الحفاظ على النسق الجمالي لأبنية العاصمة، قالت أنها ستمهل مواطني المدينة حتى نهاية العام الحالي، لإزالة “التشوهات البصرية” من على واجهات البنايات، وخصوصا “الألكبوند (نوع من اللوحات الإعلانية)” و”الآرمات” الملونة واستبدالها بأخرى “بيضاء”.

وأبلغ نائب مدير المدينة لشؤون التنمية والتخطيط المهندس عماد الحياري بإن نظام الأبنية النافذ اشترط على أن تكون واجهات البنايات في العاصمة عمان من الحجر الأبيض الطبيعي أو بيضاء اللون، مشيرا إلى أن عمان اشتهرت بين نظيراتها من العواصم في العالم بهذه الخاصية الجمالية.

ولفت إلى “عدد كبير من المواطنين والتجار أصبحوا لا يراعون هذه القيمة الجمالية لمدينتهم من خلال “الألكبوند” والآرمات الملونة التي نزعت جماليات المدينة.

وبين إن نظام الإعلان النافذ نص على مواصفة قياسية لـ”الآرمات” على واجهات المحلات، تكون بارتفاع متر وبعمق 30 سم على أن تكون متساوية الأطوال في “تعدد الواجهات”.

وكشف الحياري عن وجود “آرمات” ملونة، قال أنها تنتشر على واجهات المحلات وأدت إلى تشوه “البصر” لدى المواطنين وزوار المدينة، وتعد مخالفة لنظام الأبنية، و”أن هناك قرارا بإزالتها واستبدالها”. وطلب من المواطنين مراجعة الأمانة ودوائرها المختصة لمعرفة المطلوب في “الآرمات” قبل تركيبها تفاديا لأي خسائر يتكبدونها.