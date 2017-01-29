الحرة نيوز –

أوصى مشاركون في المؤتمر الاول لجمعية أطباء الأمراض المعدية والسارية بوضع “برتوكولات” خاصة بعلاج الالتهابات التي تسببها الجراثيم شديدة المقاومة للمضادات، بحيث يجري توحيد علاجها، ورصد انتشار الالتهابات ذات المقاومة الشديدة.

ودعو لوضع برامج لترشيد استخدام المضادات الحيوية على مستوى المستشفيات والصيدليات العامة، وتحسين تطبيق اجراءات ضبط العدوى في المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الصحية واهمها نظافة الأيدي.

وأكدوا على أن نسب الجراثيم شديدة المقاومة للمضادات في المملكة، تتجاوز مثيلاتها في دول مجاورة وحوض المتوسط، لافتين إلى أن ذلك مرده لممارسات منع العدوى المتساهلة والخاطئة، وللاستخدام غير الممنهج وغير الرشيد لمختلف اصناف المضادات الحيوية.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وائل الهياجنة أمس ان نسبة شيوع جرثومة “كلبسلا” و”الايكولاي” شديدتا المقاومة للمضادات تصل الى 50 %، كما تصل نسبة شيوع جرثومة “الاسنيتوباكتر” متعددة المقاومة الى اكثر من 90 %، وجرثومة “استافيلوكوكس” المقاومة الى 50 %.

وبين الهياجنة ان 60 % من استعمالات المضادات الحيوية غير مبررة، لان معظم الالتهابات التي تصيب افراد المجتمع سببها فايروسي، وتشفى تلقائيا دون استخدام مضادات حيوية، عدا عن وجود ضغوطات من المجتمع على الاطباء لصرفها.

وناقش المؤتمر الذي اختتمت أعماله في عمّان أمس، الزيادة الملحوظة في نسب التهاب الحمى المالطية في الاعوام الاخيرة في المملكة والمنطقة العربية.