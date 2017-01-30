الحرة نيوز –

قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن الوزارة أبلغت منكوبي عمارات الجوفة يوم أمس الأحد بضرورة البحث عن مساكن لهم، وأمهلتهم حتى يوم الأربعاء الأول من شباط لإخلاء الشقق الفندقية التي تم إيوائهم فيها على حساب الوزارة.

وأضاف الرطروط خلال حديثه لاحدى الاذاعات المحلية اليوم الإثنين أن الوزارة ستقدم للمنكوبين الذين كانوا يمتلكون منازلهم وهم (12) أسرة أجرة بقيمة 150 دينار لمدة 6 أشهر إلى جانب مبلغ 1000 دينار قيمة أثاث.

أما الأسر التي كانت مستأجرة داخل البنايات المنهارة فسيتم تقديم 150 دينار أجرة منازل لمدة ثلاثة أشهر ومنح 1000 دنيار قيمة أثاث.

وأشار الرطروط إلى أن الأسر التي تم إخلاءها من المنازل بشكل احترازي فسيتم دفع مبلغ 150 دينار أجار منزل لمدة 3 أشهر.

وبحسب الرطروط فإن على هذه الأسر البحث عن منازل للإيجار وإخلاء الشقق الفندقية التي تم إيواءهم فيها مدة أسبوعين.