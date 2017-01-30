الحرة نيوز –

نظمت إدارة السير المركزية حملة توعوية صباح الإثنين، بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني لتوزيع بروشورات توعوية على السائقين في مختلف مناطق العاصمة.

وتهدف الحملة الى توعية السائقين بخطورة ارتكاب المخالفات وإرشادهم للتقيد بالتعليمات المرورية.

وقررت إدارة السير توزيع هذه البروشورات بدلًا من تحرير المخالفات حيث كتب على هذه البروشورات والتي تم تصميمها على شكل مخالفة السير “تنبيه هاي مش مخالفة، عندما تقود المركبة تذكر أهلك واصحابك واحبابك ولا تستهتر بحياتك، هنالك أشخاص ينتظرون عودتك، فتمهل أثناء القيادة ولا تسرع”.

بالإضافة إلى بعض الإرشادات المرورية.