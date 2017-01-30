الحرة نيوز –

جددت الشركة الشرقية المصرية للدخان تأكيداتها بأنها لن تستثمر في الأردن

وقالت الشركة في اتصال هاتفي مع موقع الحرة أن لها تجربة مريرة في هذا المجال مع أحد المستثمرين الأردنيين حيث قامت في فترة من الفترات بفسخ الشراكة معه بسبب اقدامه على تزوير وتقليد منتجات الشركة الشرقية للدخان في الأردن واعادة تصديرها لمصر حيث تم اكتشاف مثل هذا الأمر من قبل الشركة وتم اتخاذ عدة اجراءات ضده

وقالت الشركة في الاتصال الهاتفي أنها كانت بصدد انشاء مجموعة استثمارية ضخمة بملايين الدنانير في الأردن ولكن بعد الذي حصل فقدت الثقة بالمستثمر الأردني مجددة تأكيدها أن تجربتها المريرة السابقة مع المستثمر المذكور دفعتها لاعادة حساباتها

ونشر موقع الحرة تفاصيل كاملة موثقة بخصوص هذه القضية المثيرة للجدل

وبدورنا كمنبر اعلامي نحرص على مصلحة الأردن وعلى بقاء هذا البلد منطقة جاذبة للاستثمار نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني ودائرة الاستثمار لفتح هذا الملف الخطير ومحاسبة من يسيئون للاستثمار ويقوضون كافة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لجذب المستثمرين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن