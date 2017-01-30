الحرة نيوز –

رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنين والبطالة التي أرتفعت الى مستويات غير مسبوقة أقدم محافظ الزرقاء د.محمود السميران على أغلاق “250 كشك بزعم أن هذه الأكشاك تمت اقامتها على أراضي الدولة علما أن بعض هذه الأكشاك مرخصة من البلديات وفق المعلومات التي حصل عليها موقع الحرة وهو مايعتبر مخالفة صريحة للقانون وتغول على صلاحيات رؤساء البلديات في المناطق التابعة لمحافظة الزرقاء

سياسة القبضة الحديدة التي ينتهجها محافظ الزرقاء من شأنها أن تضر بالسلم الاجتماعي وتزيد من أعداد العاطلين عن العمل والبطالة والفقر فهذه الأكشاك التي تم اغلاقها بشكل مفاجئ تعيل مئات الأشخاص ويعتاشون منها

وهذه رسالة لوزير الداخلية عاكف الزعبي للتدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح والغاء قرار محافظ الزرقاء كون هذا القرار له تبعات اجتماعية خطيرة وهو في غير محله وفي ظروف غير مناسبة