الحرة نيوز –

أم عبيدة مواطنة أردنية مستورة تعمل آذنة في مدرسة عوجان لديها عائلة مكونة من أطفال مازالوا بحاجة للرعاية راتبها 40 دينارا فقط لايكفي ثمنا للخبز

سقف منزلها يستعد للسقوط بسبب عدم وجود أي شيء يستره وهي تبحث الآن عن ألواح زينكو على الأقل للتخفيف من كمية الأمطار التي تداهم المنزل من الشقوق

بغريزة الأم تستيقظ أم عبيدة وتوجه هذه الرسالة لكل من يستطيع مساعدتها بعد أن وجدت نفسها وحيدة لتواجه المصير المحتوم موت أطفالها بردا وجوعا

أم عبيدة مواطنة أردنية تنازلت عن جميع احلامها بامتلاك بيت لائق لقاء الحصول على مجرد سقيفة مغطاة بألواح من الزينكو

تنازلت عن حق أبنائها بالحياة الكريمة كمواطنة أردنية لها كامل الحق بذلك مقابل الحصول على الخبز فقط لتحمي أطفالها من شبح الجوع فهم يبكون ولاحيلة لهم وجميع اعتمادهم على الله وعلى والدتهم ثانيا

هذه رسالة وهي حجة نقيمها على كل من تصل اليه وبوسعه تقديم المساعدة لها

رسالة يُسأل عنها كل شخص أمام الله طالما كان قادرا على المساعدة

عنوان أم عبيدة

الرصيفة مثلث عوجان بالقرب من مقبرة عوجان “آذنة ” في مدرسة عوجان

هاتف :0785031508