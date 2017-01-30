الحرة نيوز –

فيما تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً، فيما عدل المنخفض الجوي الأخير من أداء “المربعانية” التي انتهت بمجاميع مطرية جيدة، محققة نسبا تراوحت من 9-34 % من المعدل الموسمي المطري العام.

ووفق موقع طقس العرب الإلكتروني، تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة كليا في العديد من المناطق، مع فرصة لتساقط زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة، خاصة الشمالية والوسطى.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً، بحيث تثير الغبار في شرق المملكة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء باردة في عموم المناطق وشديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ليلا، وتستمر الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة، ويُحتمل هُطول زخات من الأمطار الثلجية فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر عن سطح البحر، كما يتوقع تساقط زخات من الثلج فوق مرتفعات الشراة العالية جنوب المملكة، وتكون الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: 10 إلى 6، غرب عمان: 8 إلى 4، إربد: 9 الى 1، جرش: 9 إلى 6، السلط: 7 إلى 2، عجلون: 7 إلى 1، الزرقاء: 11 الى 5، المفرق: 10 إلى 4، مأدبا: 6 إلى 4، الكرك: 9 إلى 2، الطفيلة: 9 إلى 3، معان: 12 إلى 3، العقبة: 18 إلى 8، البحر الميت: 19 إلى 9.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي نهار غد وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً عموماً مع فرصة خلال ساعات الصباح لتساقط زخات محلية وخفيفة من الأمطار جنوب المملكة قد تكون على شكل زخات خفيفة من الثلوج فوق مرتفعات الشراة الشاهقة، ويطرأ استقرار تدريجي على الأجواء في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في شرق وجنوب المملكة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

إلى ذلك، عدل المنخفض الجوي الأخير من أداء “المربعانية” التي انتهت بمجاميع مطرية جيدة، حيث حققت نسبا تراوحت من 9-34 % من المعدل الموسمي المطري العام، بحسب مدير عام دائرة الأرصاد الجوية محمد سماوي.

وقال سماوي في تصريح صحفي أمس، إن الأرقام الصادرة عن الدائرة تبين أن أمطار هذا المنخفض حسنت من الوضع الموسمي لمجاميع الأمطار وخاصة فترة المربعانية بنسب تراوحت بين 3-18 % من المعدل الموسمي المطري.

وأشار إلى أن اداء الموسم المطري لهذا العام وحتى أول من أمس يعتبر افضل من الماضي في اغلب مناطق المملكة.

وبالرغم من الانحباس المطري الذي شهدته المملكة خلال كانون الثاني (يناير) الحالي، إلا أن كميات الأمطار المتراكمة خلال موسم 2016/ 2017 ولتاريخه أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنسب تتراوح ما بين 44- 50 %، وفقا لسماوي.

وفي سياق آخر، يدشن وزير المياه والري حازم الناصر اليوم سد وادي الكرك كأحد السدود الجديدة المنجزة ضمن حزمة سدود حديثة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن السد يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع بالحصاد المائي وزيادة القدرة التخزينية للمملكة إلى 400 مليون م3، وسيبدأ التخزين الموسم الحالي.

من جهته، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ياسين أبو عواد، إن خطة الطوارئ التي تم وضعها للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة في المخيمات تم تنفيذها بشكل جيد، ولم تحدث أي مشاكل في المخيمات خلال الظروف الجوية الماضية.

وأشار أبو عواد في تصريح صحفي أمس، إلى أن اللجان التي تم تشكيلها لتنفيذ هذه الخطة، كانت تعمل بشكل جيد وتقوم بالصيانة اللازمة للعبارات ومصارف المياه والطرق، إضافة إلى القيام بمراقبة دورية للقيام بحل المشاكل قبل تفاقمها، الأمر الذي سهل التعامل مع الظروف الجوية المنصرمة.