الحرة نيوز –

اعتبرت وزارة المياه والري أن حجم مخزون السدود الراهن “ما يزال عند الحد الأدنى”، سيما وأنه انخفض عن معدله لهذا الوقت من الموسم المطري الماضي بحوالي 244 مليون متر مكعب، بحسب أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور.

وقال ابو حمور، في تصريح إن مجموع كميات المياه المخزنة حاليا، “يبلغ حوالي 151.6 مليون متر مكعب، بنسبة 45.5 % من السعة الاجمالية للسدود، مقابل 176 مليون متر مكعب، تعادل 52.9 % من إجمالي التخزين الكلي للفترة ذاتها للموسم الماضي”.

وعوّل أبو حمور على توقعات التنبؤات الجوية بدخول منخفضات جوية جديدة على المملكة مصحوبة بهطول مطري متواصل حتى نهاية شباط (فبراير) المقبل، بما يرفع مخزون السدود.

وكان خبراء في قطاع المياه، أشاروا في وقت سابق، إلى أن الموسم المطري لم ينته بعد، وأن هناك فرصة حتى نهاية آذار (مارس) المقبل لدخول عدة منخفضات إلى المملكة.

ودعت وزارة المياه والري المواطنين الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحصاد اكبر كمية ممكنة من مياه الامطار وتخزينها لغايات الاستخدامات المنزلية المختلفة، واتباع التعليمات الخاصة بحماية عدادات المياه في حالات الصقيع بالتزامن مع التحذيرات التي اطلقتها دائرة الارصاد الجوية من الانجماد والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة اثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ويقع 91 % من الأردن، البالغة مساحته حوالي 97 ألف كيلو متر مربع، ضمن المناطق الجافة التي يتراوح معدل الهطول فيها بين 50-200 ملليمتر، و2.9 % في المناطق شبه الجافة معدل الهطول فيها بين 400-580 ملليمترا.

وتتراوح كمية الهطول السنوي بين 5800 مليون متر مكعب/ سنويا في الأعوام الجافة ترتفع الى حوالي 1100 مليون في الأعوام الماطرة وبمعدل طويل الامد يبلغ 8196 مليون متر مكعب، يتبخر منها حوالي 92 %، فيما تتغذى الآبار الجوفية منها بحوالي 240 – 294 مليون متر مكعب، ويتحول حوالي 713 مليون متر مكعب لمياه سطحية.

ويبلغ إجمالي السعة التخزينية في سدود المملكة حوالي 325 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 60.5 % من مياه الفيضانات والجريان السطحي في المملكة وتعد من أعلى النسب عالميا.