الحرة نيوز –

قتل شاب يحمل الجنسية الاردنية، اليوم الثلاثاء ، في ولاية تكساس بامريكا اثر عملية سطو مسلح قام بها مجهولين على محل تجاري يعمل به ، وفق ما اكده مقربون .

وحسب المعلومات فان الشاب يبلغ من العمر 44 عاما ، وهو متزوج ولديه من 4 أبناء ، وهو يعمل في بقالة ، واثناء دوامه أقدم المسلحون على إقتحام البقالة لسرقتها ، فحاول الشاب الاردني منعهم فقاموا بإطلاق النار عليه مباشرة فأردوه قتيلاً.

واضاف المقربون ، ان السفارة الاردنية في واشنطن على اطلاع في حيثيات الحادثة ، وانها تعمل على الاجراءات اللازمة لنقل الشاب المغدور الى الاردن ، والذي سيحتاج مدة 5 أيام ، مشيرين الى ان الشرطة الامريكية فتحت تحقيقاً بالحادثة للوقوف على ملابساته ، ولم يتم حتى الأن القبض على الجناة.

يذكر ان الفترة الاخيرة في الولايات المتحدة شهدت عدد من جرائم القتل بحق مواطنيين اردنيين مغتربين.