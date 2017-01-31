الحرة نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (146) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها(77) إصابة.

في حين تم التعامل مع (636) حالة مرضية مختلفة.

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية.

إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس في محافظة العاصمة

أصيب أربعة أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من كيزر الغاز داخل احد المنازل بمنطقة جبل عمان، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى عاقلة، وحالتهم العامة متوسطة.