الحرة نيوز –

قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم عاما ونصفا لثبوت تدخله بقتل شقيقته بداعي الدفاع عن الشرف حسب اعترافاته وذلك بعد ان اصطحب شقيقه الحدث لمنطقة خالية في سحاب حيث أطلق الحدث النار عليها ما ادى الى مقتلها على الفور.

وحسب قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين نواف السمارات ونائل العموش وحضور ممثل النيابة العامة احمد الكناني فقد قررت المحكمة تعديل وصف التهمة للمتهم من جناية التدخل بالقتل القصد الى التدخل بالقتل المقترن بسورة الغضب.

ويمثل الحدث امام محكمة الاحداث صاحبة الاختصاص في محاكمة الاحداث.

وكانت والدة المتهم أبلغته وشقيقه الحدث ان شقيقتهم المطلقة قبل عام، حامل، ما جعلهما يستشيطان غضبا ولم يتمالكا نفسيهما عند سماعهما الخبر، فاصطحباها لمنطقة خالية في سحاب، وهناك قام الحدث بإطلاق النار عليها من سلاح ناري ما ادى الى وفاتها على الفور.

واكد قرار المحكمة ان تقرير الطب الشرعي اثبت ان المغدورة كانت حامل.