الحرة نيوز –

يتوقع أن تكون الأجواء ليلة الثلاثاء/الأربعاء وفجر الأربعاء باردة في عموم المناطق وشديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الفرصة مُهيأة لتساقط الأمطار في أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة بما في ذلك العاصمة عمّان، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

ويُتوقع هطول زخات من الثلوج أحياناً الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة جنوب المملكة ، والتي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر جنوب المملكة وتشمل أعالي مُرتفعات الطفيلة والكرك والشراه.

كما لا يُستبعد سقُوط بعض الأمطار الممزوجة بالثلوج أو زخات الثلوج الخفيفة أحياناً مع ساعات الليل المتأخرة، فوق المرتفعات الجبلية العالية في وسط البلاد.

الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويُحذّر ليلة الثلاثاء/الأربعاء من:

1) تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

2) الانزلاق على طرق المرتفعات الجبلية العالية جنوب المملكة بسبب احتمال تساقُط الثلوج مع ساعات الليل المتأخرة.

الأربعاء: تساقُط الثلوج فجراً وصباحاً على الجبال جنوب البلاد

نهار الأربعاء ، تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتكون الاجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً عموماً ومُستقرّة في شمال ووسط المملكة.

في حين تبقى الفرصة مُهيأة خلال ساعات الصباح لتساقط الامطار في جنوب المملكة ، وتستمر الفرصة مهيأة أيضاً لتساقط الثلوج وتراكمها فوق المرتفعات الجبلية جنوب المملكة، وتشمل أجزاءً من الكرك والطفيلة وجبال الشراه في مُحافظة معان.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بحيث تثير الغبار في شرق وجنوب المملكة.

ليلة الأربعاء/الخميس أجواء مستقرّة وشديدة البرودة مع حرارة حول أو أقل من الصفر المئوي

يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ولافت ليلة الأربعاء/الخميس مع توقع تدني درجات الحرارة دون الصفر المئوي في مساحات واسعة من المملكة.

وتكون الأجواء مُستقرّة وشديدة البرودة، مع فُرصة لتشكُل الانجماد والصقيع، لا سيّما فوق المرتفعات الجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

ويُحذّر ليلة الأربعاء/الخميس: من شدّة برودة الأجواء وفرصة تشكُل الصقيع والانجماد لا سيّما فوق المرتفعات الجنوبية.