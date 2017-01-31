الحرة نيوز –

أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها ستشكل الثلاثاء فرق ميدانية للكشف على كافة محطات الوقود في المملكة والتي تمتنع عن بيع الوقود للمواطنين.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن خلال مداخلته على “راديو هلا”، أنه ومع اقتراب موعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة للمحروقات هذه الليلة، فإن المؤسسة وبحلول الساعة الرابعة مساء ستشكل 4 فرق ميدانية مكونة من 139 موظفاً للكشف عن محطات المحروقات التي تمتنع عن بيع المحروقات للمواطنين.

وأضاف أنه تم تزويد جميع المحطات بكميات كافة من المحروقات تكفي احتياجات المواطنين ، محذراً من أن أي محطة تتوقف عن البيع سيتم إغلاقها لمدة شهر كامل.

وأكد الزين أنه تم خلال الفترة الماضية إيقاف 7 صهاريج تتلاعب بعداد تزويد المحروقات للمواطنين لمدة 3 أشهر.

وقال إنه في حال وصول شكوى أو ملاحظات حول قيام صهاريج المحروقات بالتلاعب بالعداد، فانه سيتم إيقاف الصهريح عن العمل لمدة 3 أشهر وتحويل مالكه للمدعي العام ودفع غرامة مالية في حال تكررت المخالفة من 1000 – 5000 دينار بالإضافة للحبس لمدة تتراوح من 4 شهور إلى سنة كاملة، كذلك ستتم مصادرة العداد ومحاسبة المحطة التي وضعت إسمها على الصهريج.