الحرة نيوز –

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها ستقوم بفحص الإطارات المستوردة في المختبرات السعودية، وذلك بعد ازدياد الشكاوى من الإطارات الموجودة في السوق المحلي.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ، إن المؤسسة تصنف موضوع إطارات المركبات سواء الذي يتعلق بالمركبات أو الشاحنات بـ الخطورة العالية، كونه يتعلق بحياة المواطنين.

وأضاف أن العديد من الشكاوى والملاحظات التي تلقتها المؤسسة تتعلق بالإطارات الموجودة في المملكة بأنها لا تصلح للاستعمال وتباع في الأسواق على أنها جديدة، موضحا أن ذلك يعود لعدم وجود جهاز متخصص لدى المؤسسة بفحص الإطارات المستوردة خاصة القادمة من الصين، وعليه فقد إتفقت المؤسسة مع الجانب السعودي على فحص الإطارات التي يستوردها التجار في المختبرات السعودية التي قال الزبن إنها تتمع بسمعة عالمية طيبة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بادخال أي إطار في حال عدم مطابقته المواصفات والمقاييس.

وتابع قلا أنه سيتم أخذ عينات من الشحنات المستوردة وفحصها في المختبرات السعودية، حيث تم الإتفاق مع الجانب السعودي على هذا الموضوع، بحيث يفحص الإطار من جميع الاتجاهات من الداخل والخارج والوسط.

وأكد الزبن أن المؤسسة تأخذ العديد من التدابير الفنية عند وصول شحنات الإطارات على المعابر الحدودية، ومنها أن يكون بلد المنشأ واضحاً على الإطار وتاريخ صنعه، ويحدد من خلاله الأسبوع الذي تم فيه صنع الإطار، مشدداً على أنه لا يتم السماح بدخول الإطارات التي تتجاوز مدة صنعها السنتين (24 شهراً)، وأضاف أنه لابد من أن يكون الإطار مختوماً بعلامة دولية أما علامة وزارة النقل الأمريكية أو علامة “اي مارك” التابعة للإتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المشكلة التي تواجه مؤسسة المواصفات والمقاييس هي عمليات تخزين الإطارات من قبل التجار المحليين، والتي قد تصل إلى 4 سنوات وبطرق غير سليمة مما يؤدي لتلف الإطار، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق مع القائمين على تجارة الإطارات في المملكة على تحديد آلية التخزين التي يجب اتباعها لضمان سلامة الإطارات.

وكشف الزبن أن المؤسسة تتصدى للعديد من محاولات التحايل من قبل بعض مستوردي االإطارات، ومثال على ذلك وصول المؤسسة لبيانين جمركيين يشيران إلى أن تاريخ صنع الإطارات المستوردة في الشهر السابع من العام 2017، لكن الإطار نفسه مستورد بتاريخ 20 / 12 / 2016، حيث قامت المؤسسة باتلاف البيان الجمركي للحيلولة لعدم عودة هذه الإطارات للمملكة مرة أخرى في حال تم إعادة تصديرها.