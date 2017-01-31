الحرة نيوز –

لم يبق سوى يوم واحد يفصلنا عن الموعد المحدد لانطلاقة حملة ( #سكر_خطك ) والتي دعى لها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغ عددهم حتى الان أكثر من مليون مشارك احتجاجا على قرار الحكومة المزمع اتخاذه والقاضي بفرض ضريبة على الخطوط الخلوية و دينارين على الاتصالات عبر التطبيقات الخلوية .

الحملة التي اتخذت شعار “#سكر_خطك” واجتاحت مواقع التواصل خاصة ” تويتر” حفلت بالكثير من التغريدات والتعليقات المناهضة لقرار الحكومة ، والمعبرة عن غضبها من سياسة لجوء الحكومة لجيب المواطن بالأزمات .

الناشط علي شراره قال في تغريدة له :” كيف تهرب من الفالنتين… بسيطة سكر خطك “.

فيما تساءل الناشط موسى طراد :” لو ترامب أردني قولك بشارك بحملة سكر خطك ؟”.

الناشط ابراهيم صفا أوضح أن شراء المنتج الوطني هو دعم للصناعة الوطنية لكن ليس من أجل دعم جشع التجار .. وطالب بمقاطعة كل منتج غلا ثمنه دون مبرر لكي يرتدع الجشعون”.

الناشط رعد المجالي قال :” انا مني وعلي مقاطع ورح اغلق تلفوني واتركه في البيت واطلع .. اتمنى انه الجميع هيك ١/٢/٢٠١٧ .. نقصو من رواتبكم العالية مش من جيوبنا

اغلاق الهاتف واخراج الخط هو البند الاول من سياسة مقاطعة شركات الإتصالات”

فيما علق الناشط علاء الذيب ساخرا: ” نزولا عند رغبة عشيرتي والضغط الكبير من عائلتي ولخدمة المجتمع المحلي ، وممثلا عن اقاربي واصدقائي، وجميع ابناء المنطقه من كافة العشائر في محافظة الزرقاء في الداخل والخارج، ولخدمة الجميع دون تمييز ، والوقوف بشكل متساوي مع الجميع قررت الرضوخ لجميع المطالب من الذين قدموا نصحهم لي وعليه قررت اطفي التلفون”

الناشطة دانا كمال ذكرت في تغريدتها:” نعتبر أنه مافي موبايل إذا كان في مصلحة مجتمع”.