الحرة نيوز –

وافق مجلس النواب على منح المستهلك الحق في الحصول على تعويض في مشروع قانون حماية المستهلك .

وجاء قرار المجلس خلال جلسته الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة بناء على مقترح للنائب مصلح الطراونة.

كما وافق المجلس على حظر القانون ‘على المزود القيام باي افعال او امتناع يؤدي الى الاخلال باي حق من حقوق المستهلك’.

ووافق المجلس على منح المستهلك حق اختيار السلعة او الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط او تقييد غير مبرر، والحصول على ما يثبت شراءه للسعلة او الخدمة والتفاصيل الاساسية الخاصة بعملية الشراء، واحترام قيم المستهلك الدينية وعاداته وتقاليده وكرامته، والحرية الكاملة في اللجوء للقضاء لفض أي نزاع ينشأ بينه وبين المزود، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة واقرار مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 حيث يوجد مشروع هذا القانون في ادراج مجلس النواب منذ 4 سنوات بداية عهد مجلس النواب السابق ‘السابع عشر’ .

ويشار إلى أن هذا القانون ورد في اكثر من خطبة عرش ملكية في عهد المجلس الماضي ويمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خصوصا انه يخص حماية المستهلك.