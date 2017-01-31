الحرة نيوز –

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني مؤخراً العدد الجديد من مجلة الدفاع المدني، والذي زين غلافه صورة لجلالة القائد الأعلى الملك عبدالله ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون .

ومما جاء في هذا العدد : كلمة المدير العام للدفاع المدني الفريق الركن طلال عبدالله الكوفحي (وقفة إجلال وإكبار لصاحب الهمة العالية رمز عزة الوطن ونبراسنا إلى كل خير جلالة قائدنا الأعلى في عيد ميلاده الميمون) ، افتتاحية العدد بعنوان (الدفاع المدني واقع وطموحات) ، الموضوع الديني ( الرسول الإنسان – الجوانب الإنسانية في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، تحقيق صحفي (أضواء على ورشة العمل التي نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني حول تقييم المخاطر لتعزيز عملية التخطيط للطوارئ في الاردن ) ، التحقيق الصحفي الأمني ، في عيد ميلادك يا مولاي انجازات فاقت التوقعات ، لقاء صحفي (اضاءات على مديرية دفاع مدني الزرقاء ) .

بالإضافة إلى مقالات متنوعة علمية وأدبية وثقافية بأقلام كتاب متخصصين في هذه المجالات ناهيك عن أخبار ونشاطات المديرية العامة للدفاع المدني وابرز ما تعامل معه الدفاع المدني من حوادث خلال الربع الأخير من العام 2016م .

يذكر أن مجلة الدفاع المدني (ربعية فصلية ) تصدر كل ثلاثة أشهر ويقوم على إعدادها هيئة تحرير في إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي والمدير المسؤول العميد الدكتور فريد محمود الشرع ومسؤول التحرير الأستاذ كمال حسن احمد وسكرتير التحرير الرائد إياد نايف العمرو .