الحرة نيوز –

كشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” انه طرأ في عام 2016 ارتفاع بنسبة 20% تقريبا، في التقارير حول الاعتداءات الجنسية في الجيش الاسرائيلي، حسب ما يستدل من معطيات مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية. ويدعي الجيش ان الارتفاع نجم عن زيادة الوعي بشأن تقديم شكاوى في الموضوع.

ويستدل من المعطيات التي وصلت لصحيفة “هآرتس” انه مقابل 686 بلاغا حول الاعتداءات الجنسية في الظروف العسكرية (أي التي وقعت في الوحدات العسكرية او نتيجة التعرف على رجال الجيش) في 2015، تم في 2016 تسجيل 802 بلاغا. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد البلاغات حول الاعتداءات الجنسية في الظروف المدنية (الاعتداءات الجنسية داخل العائلة خلال اجازة من الجيش او قبل الخدمة العسكرية). ففي عام 2015 تم تسجيل 415 بلاغا مقابل 527 في 2016.

وتشمل التقارير التي تصل الى مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية، كل شكوى تصل من جندية او جندي على خلفية جنسية، حتى وان لم يصل البلاغ الى مستوى ارتكاب مخالفة جنسية كما يحددها القانون.

ويستدل من تحليل المعطيات ان حوالي نصف الشكاوى التي وصلت في 2016، تتعلق باعتداءات جنسية في الجيش ضد جنود في الخدمة الالزامية. وتم تقديم 22% من الشكاوى ضد ضباط وجنود في الخدمة الدائمة. ويستدل ان حوالي ربع الضباط الذين تم تقديم شكاوى ضدهم هم برتبة رائد وما فوق، بينما تم تقديم ربع اخر من الشكاوى ضد ضباط حتى رتبة نقيب.

وحسب معطيات الجيش فان نسبة حوالي 10% فقط من التقارير تصل الى التحقيق والعلاج القانوني. ورغم الارتفاع المتواصل في عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش وخارجه، الا ان عدد التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية في هذا الشأن لا تزال مستقرة. ففي السنوات السبع الاخيرة تراوح العدد بين 125 الى 144 تحقيقا. ومن بين التحقيقات التي بدأتها الشرطة العسكرية في 2015، والتي بلغت 125 تحقيقا، كان هناك 12 تحقيقا بشبهة الاغتصاب، وهذه العدد يزيد بنسبة كبيرة عن السنوات الست السابقة، حتى بلغ المعدل المتوسط حوالي 5.5 ملفات في السنة.