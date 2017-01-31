الحرة نيوز –

.عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الامريكية واشنطن امس الاثنين لقاءين منفصلين مع وزير الدفاع الامريكي (جيمس مايتس )ووزير الامن الداخلي الامريكي (جون كيلي)وبحث معهما العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات . وتناول لقاء جلالة الملك مع وزير الدفاع اليات التنسيق والتشاور بين الاردن والولايات المتحدة حيال التطورات التي يشهدها الشرق الاوسط وسبل التعامل معها بما يؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار للمنطقة وشعوبها .كما تم بحث جوانب التعاون العسكري بين الاردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع طبيعة التحديات التي يواجهها البلدان .واكد وزير الدفاع الامريكي اهمية دور جلالة الملك والاردن في استقرار المنطقة ومحاربة الارهاب مشددا على اهمية العمل مع الاردن لتطور استراتيجية بهذا الخصوص على اساس الشراكة بين البلدين والمعالم والتحديات المشتركة