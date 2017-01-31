الحرة نيوز –

دان مجلس النواب بشدة الإعتداء الإرهابي البشع الذي استهدف أحد المساجد في مقاطعة كيبيك الكندية، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعرب، في بيان صحفي الثلاثاء، عن شجبه وإدانته للأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها العصابات الإرهابية المجرمة محاولة من خلالها زعزعة أمن واستقرار المجتمعات والأفراد.

وفيما عبر عن رفضه لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وكل أشكال العنف مهما كانت دوافعه ومبرراته ومسوغاته في أي بقعة بالعالم، مؤكداً حتمية تضافر الجهود الدولية كافة للتصدي للإرهاب أينما وجد واجتثات جذوره وتجفيف منابعه.

كما أكد المجلس وقوف الأردن إلى جانب كندا في تصديها ومحاربتها للإرهاب، معربا عن تعازيه الحارة للشعب الكندي الصديق وأسر وذوي الضحايا، داعياً الله العلي القدير الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.