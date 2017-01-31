الحرة نيوز –

رفعت الحكومة اليوم الثلاثاء، أسعار المحروقات الأساسية بنسب ملحوظة اعتبارا من فجر

يوم غد الأربعاء.

وبحسب الأسعار الجديدة بلغ سعر بنزين (90) 66.5 قرش مقارنة مع 62 قرشا لشهر كانون ثاني الجاري، تشمل ضريبة مقطوعة قيمتها 3 قروش، حيث بلغت نسبة الرفع 7.3%.

ورفعت الحكومة سعر بنزين (95) من 88 قرشا بدلا من 81 قرشا تسعيرة شهر كانون أول ثاني، تشمل ضريبة مقطوعة قيمتها 7 قروش، حيث بلغت نسبة الرفع 8.6%

وارتفعت أسعار الديزل والكاز لتصبح 48 قرشا لليتر مقارنة مع 46.5 قرش وفق تسعيرة الشهر الجاري، حيث بلغت نسبة الرفع 3.2%

وبقي سعر اسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.