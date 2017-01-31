الحرة نيوز –

ألقت كوادر مكافحة المخدرات منذ بداية العام الحالي القبض على 1578 شخصا في قضايا مخدرات تشمل الترويج والتعاطي والتهريب، وفق ما ذكرت إدارة الإعلام الأمني في بيان صادر عنها.

وقال البيان إن ادارة مكافحة المخدرات من خلال سعيها لملاحقة وضبط كل من يتعامل بالمواد المخدرة ووضع حد لنشاطه الجرمي فقد وسعت وكثفت رقابتها واساليب متابعتها لكل من ترد معلومات حول تعامله اوامتلاكه او قيامه بحيازة المواد المخدرة بقصد التهريب او الترويج او التعاطي وتمكنت خلال حملاتها ومداهماتها منذ بداية هذا العام من التعامل مع 1025 قضية القي القبض خلالها على خلالها 1578 شخصا منهم 357 شخصا بقضايا الاتجار والترويج ومن ضمنهم 193 شخصا من مروجي مادة الحشيش الصناعي القاتلة .

واضاف البيان انه ضبط خلال تلك القضايا بحوزة المقبوض عليهم ما مجموعه 2.8 مليون حبة مخدرة مختلفة و128 كغم من مادة الحشيش المخدر اضافة الى 19 كغم من مادة الحشيش الصناعي الجوكر و12 الف كيس معبأة بذات المادة اضافة الى كميات متفرقة من من مادة الهيروين والكوكايين والمارجوانا المخدرة .

وفي ذات السياق اشارت البيان ان ابرز القضايا التي تم التعامل معها خلال الثلث الاخير من هذا الشهر كانت تنفيذ مداهمة لاحد المنازل في محافظة المفرق بعد التأكد من المعلومات التي أشارت الى قيام مالكه وشخص اخر باستخدامه لتخزين وبيع الحبوب المخدرة حيث القي القبض على مالك ذلك المنزل وعثر داخله بعد تفتيشه على 80 الف حبة مخدرة و57 الف دينار اردني وما زال البحث جار عن الشريك , كما وتمكن فريق مراقبة وتحقيق من قسم مكافحة مخدرات المفرق بعد متابعة احد الاشخاص المشبوهين بحيازة كميات من الحبوب المخدرة بنية تهريبها خارج المملكة من تحديد مكان تخزينه لها في منزله وتمت مداهمته والقاء القبض عليه وعثرداخل المنزل على 16 الف حبة مخدرة .

وفيما يتعلق في قضايا ترويج المواد المخدرة بين افراد المجتمع فقد تعاملت كوادر ادارة مكافحة المخدرات مع العديد من تلك القضايا كان ابرزها تنفيذ حملة شاملة على عدد من المروجين في احدى مناطق جنوب عمان وبذات التوقيت وبالاشتراك مع الفريق الخاص التابع للادارة وافضت تلك الحملة عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد .

هذا وتمكنت احدى دوريات مكافحة المخدرات في محافظة العقبة من تتبع بلاغ ورد للادارة بقيام احد الاشخاص بنقل كميات من المواد المخدرة بواسطة مركبته حيث جرى تتبعه باسناد من دوريات اخرى لحين التمكن من استيقاف المركبة وضبط ذلك الشخص، وعثر داخل المركبة عند تفتيشها على 31 الف حبة مخدرة .

وفي محافظة مادبا واثر رصد ومراقبة احد المشبوهين بترويج المواد المخدرة تمكن المحققون في قسم مكافحة مخدرات مادبا من القاء القبض عليه متلبسا اثناء قيامه ببيع وترويج المواد المخدرة بواسطة مركبته حيث ضبط بحوته 1350 حبة مخدرة وربع كف من مادة الحشيش المخدر، في محافظة البلقاء القي القبض على شخصين كذلك اثناء قيامهم بترويج المواد المخدرة بواسطة احدى المركبات وضبط بحوزتهم على ثلاثة قطع متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر اضافة الى 175 حبة مخدرة.

وتابعت ادارة الاعلام الامني في بيانها انه في محافظة العاصمة جرى مداهمة احد المنازل بعد جمع المعلومات حوله والتأكد من استخدام شخصين له لتخزين وبيع المواد المخدرة حيث القي القض عليهما وضبط داخل المنزل كمية من الحبوب المخدرة ونصف كف من مادة الحشيش المخدر اضافة الى قطع صغيرة من ذات المادة جهزت واعدت للبيع وكيس بداخله كمية من مادة الحشيش الصناعي الجوكر واحيل جميع المقبوض عليهم لمدعي عام لمحكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم ليناولوا عقابهم الرادع الذي يحمي المجتمع منهم ومن نشاطاتهم الجرمية .

وشدد البيان ان كوادر ادارة مكافحة المخدرات مستمرون بتكثيف جهودهم لملاحقة وضبط كل من يتعامل بتلك السموم ويسعى لنشرها بين افراد المجتمع لتحقيق غايات جرمية ومادية واينما كانوا، مقدمة الشكر لكافة الاخوة المواطنين ممن ساندوا رجال مكافحة المخدرات ووقفوا لجابنهم سواء ممن قدموا معلومات حول مثل تلك الفئة المجرمة او من خلال مساندتهم لهم اثناء تأديتهم لواجباتهم .