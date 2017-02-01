الحرة نيوز –

عنوان هذا التقرير يحمل مأساة يعيش فصولها مقدم متقاعد من القوات المسلحة الأردنية أفنى زهرة شبابه في أداء الواجب خرج بمعلولية من القوات المسلحة “مصاب عمليات عسكرية بنسبة عجز 85%

بهذه الكلمات وجه المقدم المتقاعد وليد ابراهيم احمد السرحان رسالته مناشدا جلالة الملك للتدخل واعادته الى عمله كمستخدم مدني في القوات المسلحة جامعة اليرموك

ويقول السرحان أنه فور اصابته بالحادث قام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعيينه شخصيا منذ 7 سنوات كمستخدم مدني ولكنه فوجئ بقرار قائد الجيش الفريق الركن محمود فريحات بانها ء خدمات كافة المستخدمين المدنيين من المتقاعدين واعتبارا من الأول من شهر شباط الحالي

وبين السرحان أن قرار قائد الجيش حرمه من الراتب الذي كان يتقاضاه بسبب أن راتبه التقاعدي تقتطعه البنوك بل يحتاج مبلغ 120 دينارا للايفاء بالتزاماته للبنوك

وناشد الملك لانقاذه