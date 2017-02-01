الحرة نيوز –

اغلاق الهاتف واخراج الخط هو البند الاول من سياسة مقاطعة شركات الإتصالات

هنالك من يتسائل وبكثرة عن فائدة هذه النقطة واليك بعض اهدافها

1 . اغلاق الهاتف الجوال ونزع الخط منه هو رسالة بجدية لموضوع المقاطعه

2 . عند إزالة الخط يقل وبشكل ملحوظ عدد مستخدمي الشبكة مما يؤثر على سعر أسهم الشركة في البورصة والاسواق العالمية وهو كابوس مرعب لأصحاب هذه الشركات

3 . هنالك أقسام داخل هذه الشركات تعنى بالتطوير وطرق اجتذاب المشتركين ستقوم هذه الاقسام بإرسال رسائل ناريه للقائمين بادارة هذه الشركات عن خطورة الوضع وقرب الانهيار كلما تعدى عدد المقاطعين 1000شخص فكيف بالمليون

4 . جميع شركات الاتصالات هي مملوكة لشركات أخرى عالمية او عربية لذلك ستكون الاستجابة سريعة لمطالبن

رسالة من مهندس اتصالات