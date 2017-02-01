الحرة نيوز –

فنان عراقي ذاع صيته في الأردن كاتب وملحن شق طريقه بعبقريته وموهبته الخارقة وكلمات اغانيه الوطنية

محمود الياس اسم معروف وحنجرة تصدح بالأغاني الوطنية

قدم أجمل ماعنده وأعظم ابداعاته للأغنية الأردنية الوطنية يكتب كلمات الأغنية ويلحنها بطريقة تسحر القلوب وبسبب ذلك أصبح له جمهور واسع في الأردن ينتظر حضور صوته وسماع أجمل ماعنده فهو يقدم كل يوم الجديد لأنه مبدع والمبدع يحرص دائما على التجديد وتقديم كل ماهو جديد لمحبيه ومن يعشقون صوته وألحانه وكلمات اغانيه التي تدغدغ القلوب وتسيطر على العقول نظرا لما تشتمل عليه من حس راقي ومعاني عظيمة حيث لكل كلمة من اغانيه وقع خاص على القلوب وتأثير كبير

هذا مايقوله كل من يستمع لأغاني الفنان والكاتب والملحن العراقي محمود الياس بل الكلام لوحده لايفي بالغرض حيث تحتاج لسماع صوته ليأخذ حقه

منذ شد الرحال الى الأردن حيث يقيم في عمان مشى بخطوات واثقة وكان كل همه أن يكون فنانا استثنائيا غير عادي في ابداعه ومواهبه لأنه يعرف عمان وأهل عمان ويعرف أنهم يتذوقون الفن الحقيقي ويعشقون الأغاني الوطنية فقدم خلال اقامته في عمان أجمل ماعنده

حرصه أن يكون مبدعا جعل منه فنانا يتربع على عرش القلوب فأصبح له جمهور واسع ينتظر أن يستمع الى صوته وأجمل كلماته والحانه التي تلامس شغاف القلوب

الكلمات السابقة هي مجرد تعريف بسيط بالفنان العراقي محمود الياس وهي حقا لاتكفي ولاتفي بالغرض وربما نحتاج للكتابة عنه كل يوم لنوفيه حقه