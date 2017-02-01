الحرة نيوز – احمد المغثة

انجز الوحدات مهمة بنجالورو الهندي بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي، قبل ان ينجح الوحدات مطلع الشوط الثاني من احراز هدف التقدم وبقدم المحترف الفلسطيني احمد ماهر د.(48)، ونجح بهاء فيصل من كسب ركلة جزاء ترجمها بنجاح الهدف الوحداتي الثاني د.(65)، وبعدها بثلاث دقائق خطف بنجالورو هدف تذليل الفارق .

وبهذا الانتصار تأهل الوحدات لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم 7 فبراير/ شباط المقبل بالدور التمهيدي، والفائز سيبلغ دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.