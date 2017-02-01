الحرة نيوز –

بدأت التجهيزات على قدم وساق في شركتي زين وأورانج للعمل على مواجهة الآثار التي ستنجم عن حملة المقاطعة، حيث أفاد مصدر مطلع في شركة زين أن الشركة تدرس حالياً بدائل وخيارات تتعلق بتخفيض التعرفة على الخطوط المدفوعة مسبقاً، وطرح تطبيق يشبه تطبيق واتس اب، في الوقت الذي أكد فيه المصدر أن تصل خسائر شركة زين من جراء المقاطعة إلى 1.2 مليون دولار، في إشارة إلى إحتمالية نجاح الحملة، حيث تم تجهيز غرفة عمليات في الشركة لمتابعة حملة المقاطعة الشعبية تمهيداً لرفع توصيات للمعنيين في الشركة، في الوقت الذي تم فيه تجهيز غرفة عمليات موازية في شركة اورانج.