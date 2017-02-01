الحرة نيوز –

.قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان أزمة اللاجئين السوريين في الأردن لم تعد تعني التعامل مع حل سريع وإنقاذ أرواح فقط، بل أصبحت تتحول الى مسألة ‘منعة’.جاء ذلك خلال لقاء جمع الفاخوري بوزيرة الدولة في الخارجية النرويجية ماريت روزلاند بحثا خلاله سبل دعم وتعزيز افاق التعاون الثنائي بين الأردن والنرويج. وبهذا الخصوص قال الفاخوري وفق بيان وزعته وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، ان الأردن وصل حد الإشباع فيما يتعلق بقدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم، وأن استمرار المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي للمملكة يمكن الأردن من تعزيز منعته وبالتالي الاستمرار بتقديم الخدمات