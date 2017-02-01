الحرة نيوز –

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان السلطات الاسرائيلية بصدد السماح للنواب والوزراء اليهود باستئناف تدنيس المسجد الأقصى ، في خطوة تعتبر نقضا للتعهدات التي قدمتها حكومة الاحتلال للحكومة الاردنية .

وبينت الصحيفة في تقرير لها نشرته ، الاربعاء ، ان الخطوة التي تعتبر صورة أخرى من استثمار صعود دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة ، جاءت استجابة لضغط كتل اليمين المشاركة في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو.

وقالت الصحيفة ان لجنة الانضباط التابعة للكنيست اتخذت القرار برفع الحظر عن تدنيس النواب اليهود للحرم القدسي الشريف بموافقة قائد شرطة الاحتلال في القدس الجنرال يروم هليفي ، وبدور مهم من رئيس لجنة الانضباط الحاخام إسحاك فاكنين، من حركة “شاس” المتطرفة ، الذي عمل على دفع القرار وأصر على إجراء تصويت في اللجنة بعد أن ضمن الأغلبية لتمريره.

ونقلت الصحيفة عن عدد من نواب الكنيست قولهم إنهم “يشعرون بالقلق إزاء تداعيات هذه الخطوة التي سينظر إليها الفلسطينيون كاستفزاز، ما سيفضي إلى استئناف المواجهات بين الفلسطينيين وقوى أمن الاحتلال والمستوطنين” .

وكشفت “يسرائيل هيوم” النقاب عن أن وزير الزراعة والاستيطان المتطرف أوري أرئيل – الذي تزعم منذ ثلاث سنوات معظم حملات التدنيس- كان أول من استغل هذا القرار، حيث إنه توجه بالفعل إلى قيادة شرطة الاحتلال في القدس المحتلة لإعلامها بعزمه على تدنيس الحرم في أقرب وقت ممكن.

وكان نتنياهو تعهد للأردن وبوساطة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، بمنع الوزراء والنواب اليهود من تدنيس الحرم ، عقب ان استدعى الاردن السفير الأردني من تل ابيب ، وبقي في عمان لحين اعلان نتنياهو عن هذا التعهد