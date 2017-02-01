الحرة نيوز –

قال تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم وتكون الاجواء باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول والأغوار الشمالية.

ويطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة يوم غد الجمعة وتكون الاجواء باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول واجزاء من الأغوار الشمالية.

وتراوحت درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان ليوم امس ما بين 6 إلى–1 درجة مئوية والمناطق الشمالية 7 إلى -2 والمناطق الجنوبية 6 إلى -2 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 16 والصغرى 7 درجات مئوية.

القادسية تكتسي بالثلوج

تأثرت أرجاء واسعة من محافظة الطفيلة منذ صباح امس بالمنخفض الجوي العميق الذي يؤثر على المملكة ، ما أدى إلى تساقط متقطع للثلوج بسماكة وصلت لنحو 10 سم على المرتفعات الجنوبية خاصة القادسية وبصيرا واجزاء من مرتفعات الحلا و العيص وأبو بنا.

وأدت الثلوج المتراكمة إلى إغلاق بعض الطرق المؤدية للواء بصيرا والقادسية عمان لفترات قصيرة حيث تم فتحها من قبل اليات الدوائر الخدمية ، وطواقم واليات بلدية القادسية ، فيما شهدت الطفيلة تساقطا خفيفا للثلوج وحالة من الانجماد والضباب والكثيف سيما في المناطق الجنوبية من المحافظة بسبب تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي الى جانب الرياح الشديدة السرعة.

واكتست مرتفعات الطفيلة كمناطق الحلا والرشادية وبصيرا ، بحلة بيضاء من الثلوج.

واوضح رئيس بلدية القادسية عبد الله النعانعة ان القادسية تعد الاكثر تأثرا بتساقط الثلوج في محافظة الطفيلة لارتفاعها عن سطح البحر لاكثر من 1640 مترا ، مشيرا الى ان القادسية شهدت مع ساعات فجر امس تساقطا للثلوج المتراكمة بسماكة بلغت 10 سم وتم التعامل مع اغلاق الطريق الرئيسي بكل كفاءة من قبل اليات البلدية وصولا الى غابة الشيخ الجازي.

تساقط للثلوج في الشوبك و قرى النعيمات

شهد لواء الشوبك وبعض قرى النعيمات في محافظة معان تساقطا للثلوج ادى الى اغلاق الطرق لفترات بسيطة فيما شهدت اجزاء متفرقة من المحافظة تساقطا خفيفا للامطار.

وقال رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعة، ان البلدية قامت بتجهيز غرف طوارئ لمتابعة مستجدات وتطورات الحالة الجوية إضافة إلى فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج.

وأضاف الرفايعة، أن كوادر وآليات البلدية مستعدة للتعامل مع أي طارئ بسبب الظروف الجوية، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال السير على الطرقات بواسطة المركبات، وذلك لتشكل الضباب والانجماد.

كما شهدت قرى النعيمات تساقطا خفيفا للثلوج والامطار ادى الى تشكل بعض البرك المائية في بعض المناطق فيما لم تشهد المحافظة وبحمد الله اية حوادث تذكر.

من جانبه اكد محافظ معان حسني القضاة استعداد المحافظة بكافة كوادرها للتعامل مع أي طارىء نتيجة الظروف الجوية السائدة وذلك من خلال غرف عمليات موزعة في كافة أنحاء المحافظة.

واشار ان تلك الغرف تعمل على مدار الساعة وتم تزويدها بكافة الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية وذلك بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص في المحافظة.