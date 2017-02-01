الحرة نيوز –

انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوز صعب وماراثوني على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 4-3 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي في لقاء دور الأربعة بالبطولة التي تقام بالجابون.

تقدم منتخب مصر بهدف محمد صلاح وتعادل بانسيه لخيول بوركينا فاسو ، وامتد اللقاء إلى الوقت الإضافي ويفرض التعادل كلمته على 120 دقيقة من الكفاح ويلجأ الفريقان لضربات الترجيح.

سجل لمصر رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة وأضاع عبد الله السعيد.. وسجل لبوركينا آلان تراوري وبانو دياوارا وياجو وأضاع الحارس هيرفي كوفي وبيرتران تراوري.

وينتظر منتخب مصر مواجهة الفائز من لقاء غانا والكاميرون في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

بداية اللقاء كانت سريعة بتسديدة من ناكولما وحاول الفراعنة عن طريق تمريرة بكعب القدم من كهربا ابتعدت عن المرمى ، ونجح الحارس عصام الحضري في إبعاد كرة عرضية ثم تسديدة من إبراهيما توري التي شتتها علي جبر.

ومرر محمد صلاح كرة عرضية في عمق الدفاع لم يدركها كهربا ، واتسم الأداء البوركيني بالضغط والسرعة في الربع ساعة الأولى مع تسديدة قوية من بانسيه مرت بجوار القائم.. وسدد تريزيجيه كرة قريبة في الدقيقة 17 مرت بجوار القائم في أول محاولة مصرية حقيقية على المرمى البوركيني.

ووجه محمد صلاح تمريرة عرضية إلى كهربا الذي سقط في منطقة الجزاء ولكن الحكم رفض احتسابها ، وسدد ناكولما فوق العارضة ورد الفراعنة بكرة من المحمدي وصلاح أبعدها الدفاع البوركيني.. وأهدر بانسيه فرصة خطيرة وقريبة بضربة مزدوجة فوق العارضة.

وأبعد الحضري كرة عرضية آخرى ، وفرض المنتخب البوركيني خلال النصف ساعة الأولى من عمر المباراة الاستحواذ والسيطرة في وسط الملعب وتصدى الحضري لتسديدة بيرتران تراوري ثم تصويبة آخرى من ناكولما علت العارضة ومرر صلاح لكهربا الذي انطلق ولكن المدافع دايو أبعد الكرة.

وظهر صلاح هجومياً ومرر كرة لتريزيجيه الذي أرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع قبل رأسية كهربا ، وسدد كهربا كرة ماكرة تصدى لها الحارس ثم أمسك الحضري بتصويبة عبد الرزاق تراوري.. ونال أحمد فتحي إنذاراً للخشونة وسدد بيرتران تراوري كرة فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

واصل المنتخب البوركيني السيطرة مع الشوط الثاني وأنقذ الحضري عرضية عبد الرزاق وفرصة من بيرتران تراوري أبعدها حارس الفراعنة المتألق ، وطالب المنتخب البوركيني بضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد علي جبر ولكن الحكم رفض احتسابها.

وجه إبراهيم صلاح تسديدة علت العارضة ، ونال كهربا إنذاراً في الدقيقة 55 وانطلق ناكولما وسط دفاعات الفراعنة ومرر كرة عرضية خطيرة أبعدها الحضري واستمر الضغط البوركيني مع تفوق بدني واضح أمام الفراعنة.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 65 بعدما تسلم الكرة من تمريرة كهربا السريعة ثم وجه نجم روما الإيطالي تسديدة صاروخية رائعة لتسكن الشباك.

وأبعد الدفاع كرة سريعة من بيرتران تراوري ، وتحولت عرضية عبد الرزاق في جسم أحمد حجازي إلى ركنية وأدرك بانسيه التعادل لبوركينا فاسو بعدما تسلم الكرة في منطقة الجزاء في الدقيقة 73 وهز الشباك ببراعة.

ودفع منتخب مصر بالمهاجم عمرو وردة بدلاً من محمود كهربا في الدقيقة 74 ، واستمر الضغط البوركيني مع سقوط أحمد فتحي للإصابة ثم أجرى منتخب بوركينا تغييراً بنزول المهاجم بانو دياوارا على حساب صانع الألعاب عبد الرزاق تراوري.

وأنقذ الحضري تسديدة صاروخية من ناكولما في الزاوية الضيقة ، وأرسل تريزيجيه كرة عرضية أبعدها دفاع بوركينا ثم تسديدة من عمرو وردة فوق العارضة وأشرك منتخب مصر صانع الألعاب السريع رمضان صبحي بدلاً من تريزيجيه في الدقيقة 85.

ونال بيرتران تراوري لاعب بوركينا فاسو إنذاراً للخشونة ، وأنعش رمضان النشيط هجوم الفراعنة في الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني ووجه وردة ضربة رأس سهلة في يد الحارس ، وسدد بانسيه كرة قوية تصدى لها الحضري على مرتين.

وأنقذ الحضري فرصة خطيرة وصعبة من بانو دياوارا الذي وجه تسديدة ماكرة مستغلاً تقدم حارس الفراعنة لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

استمر الضغط البوركيني في الوقت الإضافي مع فرصة من بانسيه مرت بجوار القائم ، وانطلق صلاح ولكن الحارس كواكو كوفي أنقذ الموقف ونال ياجو لاعب بوركينا البطاقة الصفراء بعد إيقاف هجمة سريعة لرمضان صبحي الذي حاول استغلال مهاراته لتخفيف الضغط على دفاع الفراعنة.

وأشرك منتخب بوركينا فاسو تغييراً بنزول آلان تراوري بدلاً من بانسيه في الدقيقة 102 ، وأرسل طارق حامد كرة بينية سريعة لصلاح ثم تمريرة عرضية من رمضان بلا متابع لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل.

ودفع منتخب مصر باللاعب عمر جابر على حساب أحمد المحمدي في الدقيقة 106 ، ووجه ناكولما تسديدة فوق العارضة وأبعد عمر جابر كرة عرضية خطيرة ثم محاولة عرضية من تراوري تمر بعيداً عن المرمى.

اصطدمت تسديدة آلان تراوري بالحائط البشري وأمسك حارس بوركينا بعرضية صلاح وانطلق بيرتران تراوري وسدد في أقدام مدافعي الفراعنة لينتهي اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل ويلجأ المنتخبان لضربات الترجيح.