الحرة نيوز –

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الخميس، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفق ما ذكر البيت الأبيض، وهو أول لقاء لترامب مع زعيم عربي منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.

واجتمع جلالة الملك أمس الأربعاء في لقاءين منفصلين مع قيادات مجلس النواب الأميركي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر وأعضاء اللجنة.

وتناول الملك خلال اللقاءين تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والأزمة السورية، وجهود محاربة “الإرهاب” فضلا عن بحث العلاقات بين البلدين.

كما جرى بحث سبل تعزيز الدعم الأميركي للأردن وما يراه الملك من أولويات لابدّ من العمل بها في الفترة المقبلة لضمان استقرار المنطقة، وإيجاد حلول لعدد من النزاعات والأزمات فيها.

وكان جلالة الملك التقى على مدار يوميْ الاثنين والثلاثاء مايك بينس نائب الرئيس الأميركي، ووزير الدفاع جيمس ماتيس ورؤساء وأعضاء لجان الكونغرس