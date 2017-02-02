الحرة نيوز –

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي /دائرة التعبئة والجيش الشعبي أنه تسهيلاً على الأخوة المراجعين واعتباراً من يوم الأحد الموافق 5/2/2017 بأنه سيتم إجراء التعديلات التالية على عملية تأجيل دفاتر خدمة العلم لتصبح كالتالي :

– لا تغيير على المواليد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-25 سنة ويبقى تأجيل دفتر خدمة العلم بشكل سنوي وبنفس الرسوم المالية السابقة.

– المواليد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25-40 سنة سيتم تأجيل دفاتر خدمة العلم لهم بواقع مرة واحدة كل خمس سنوات وبنفس الرسوم المالية السابقة عن كل سنة تأجيل.

– لا تغيير على سحب دفتر خدمة العلم لمن بلغو السن القانوني(40) سنة ويصرف بدلاً منه شهادة إعفاء من خدمة العلم وبنفس الرسوم المالية السابقة.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي عن نقل مكان دائرة التعبئة والجيش الشعبي من موقعها السابق الكائن في منطقة ماركا الى موقعها الجديد الكائن في مديريات القيادة العامة الخارجية في منطقة طبربور بجانب إشارة الروضة.