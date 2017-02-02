الحرة نيوز –

بصورة مفاجئة توقفت يوم أمس صفحة مقاطعة البضائع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي كان اطلقها نشطاء أردنيون لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث بلغ عدد مشاركيها أكثر من مليون مشارك.

فيما بادر نشطاء إلى اطلاق صفحة جديدة بديلة، والدعوة إلى الانضمام اليها، تجاوزا لكل ما قالوا انها “محاولات التقييد” بحسب ما جاء على صفحتهم.

وكانت صفحة المقاطعة اطلقت من قبل نشطاء بعد ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل البيض والبطاطا، وقرار الحكومة بفرض ضربية مقطوعة على البنزين والكاز والسولار، والتوجه لفرض ضريبة على الاتصالات.

كما نشطت الصفحة في الدعوة إلى إغلاق الهواتف النقالة أول من أمس، احتجاجا على التوجه لاضافة رسوم على المكالمات الصوتية عبر التطبيقات الذكية مثل “الواتس أب والفايبر”. ويتوقع ناشطون ان تعود الصفحة بحلتها الجديدة إلى نشاطها رغم إغلاق الصفحة الأصلية.