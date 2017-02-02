الحرة نيوز –

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا وتطويرها في المجالات كافة، سيما البرلمانية منها.

وقال، لدى لقاء اللجنة بدار مجلس النواب أمس بالسفير الفرنسي لدى عمان دافيد بيرتولوتي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حقق العديد من الإصلاحات السياسية على الرغم من الأعباء التي يتحملها جراء الأحداث والاضطرابات التي تحيط به، لاسيما الأزمة السورية وما تمخض عنها من موجات لجوء أثرت سلبا على موارد المملكة المحدودة.

وحول الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، دعا الخزاعلة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي كافة للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الخزاعلة إنه “يجب إيجاد حل عادل وشامل لدعم عملية السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، معربا عن أمله بأن تقوم فرنسا، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، استصدار قرارات ترمي إلى حل القضية الفلسطينية.

وفيما دعا إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية بالأردن، وخصوصاً أن فرنسا تعتبر من أكبر الدول غير العربية التي لها استثمارات في المملكة، أعرب عن أمله بأن تقوم فرنسا على “حث دول الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن ماديا وتخفيف شروط القروض والمنح التي تقدم للمملكة”.

من جهتهم، حذر النواب: نضال الطعاني ووصفي حداد ورسمية الكعابنة ومنتهى البعول ومازن القاضي، من تداعيات قرار نقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى مدينة القدس، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه تأجيج مشاعر العرب والمسلمين، وسيؤدي إلى تقويض فرص السلام بالمنطقة.

من جهته، اشاد السفير بيرتولوتي بالعلاقات المتينة والراسخة التى تربط فرنسا والأردن، مشيرا إلى أن دعم بلاده للمملكة متواصل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال إن بلاده تدرك حجم أعباء الأزمة المالية التي يمر بها الأردن جراء الظروف المحيطة به، مؤكداً وقوف باريس إلى جانب المملكة في المجالات كافة.