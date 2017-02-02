الحرة نيوز –

أكد منتدون أن العالم يشهد حاليا، تشكل عصر جديد تتجلى مظاهره في حروب الإنابة، والتعاون الأميركي الروسي في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعيتا الشؤون الدولية والأردنية للعلوم والثقافة الثلاثاء الماضي، بعنوان “استشراف الدور الروسي والأميركي في منطقة الشرق الأوسط”.

وتحدث في الندوة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، ورئيس جمعية الشؤون الدولية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي، ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة الوزير الأسبق المهندس سمير الحباشنة.

وتحدث المجالي عن أهمية الدور الروسي في المنطقة وضرورة تفعيل العلاقات العربية – الروسية، مؤكدا أنه “يجب علينا التروي في الحكم على الإدارة الأميركية الجديدة”، فيما طالب المراقبين والمحللين السياسيين “بالتخلي عن النظرة التشاؤمية التي يتبناها بعضهم وتحويلها إلى نظرة تفاؤلية أو على الأقل إلى نظرة متوازنة”.

بدوره، استهل الدكتور بدران، كلمته بالتذكير بتعهدات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك اوباما، التي قال إنها “فشلت ولم تحقق أي حل مناسب للقضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد أن إدارة الرئيس ترامب تتجه “للتعاون بشكل كامل على الصعيد الأمني مع روسيا، خصوصا في المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط”.

من جانبه، قال الحباشنة إن “عصرا جديدا قد بدأ، حين تحول العالم إلى القطبية الأقوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأضاف أن العالم “يشهد حروبا باردة بأشكال جديدة مثل ما يسمى بحروب الإنابة، بدأت ملامحها تتشكل مع صعود الرئيس فلادمير بوتين الى رأس هرم السلطة في موسكو”.

وبين أن وصول ترامب وإدارته الجديدة إلى البيت الأبيض يفرض على العالم تغيرات في الموقف الأميركي تجاه القضايا العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب “لديه مواقف جيدة من موسكو، من الممكن أن تؤدي إلى مرحلة تعاون وتنسيق أكبر بين البلدين في ما يخص الحرب على الإرهاب”.

وقال إنه “من غير المستبعد أن تصل تبعات هذا التنسيق بين القطبين إلى مرحلة تقسيم المصالح والأدوار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على المصالح العربية”.