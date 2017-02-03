الحرة نيوز –

قال البيت الأبيض إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، الجمعة، كانت قيد الإعداد قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، لكن تم تفعيلها في ضوء الأحداث الأخيرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين “هذه النوعية من العقوبات لا تأتي بسرعة لكنني أعتقد أن توقيتها رد فعل على ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف “كنا نعلم أن هذه الخيارات متاحة لنا لأنها كانت “قيد الإعداد”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وبضعة كيانات إيرانية في أعقاب التجربة الصاروخية الإيرانية، بينما يعكف ترامب على وضع استراتيجية أوسع لمواجهة ما يعتبره تصرفات إيرانية تزعزع الاستقرار.

وواصل الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي التنديد بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الخصومة بين البلدين منذ ثورة 1979 لن تنحسر بسبب الاتفاق النووي.