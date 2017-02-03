الحرة نيوز –

قالت الحكومة المكسيكية إن عمليات القتل ارتفعت بنسبة 22 بالمائة في 2016، في أعلى معدل زيادة منذ ذروة حرب المخدرات.

وأشارت الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية إلى وقوع 29789 عملية قتل في المكسيك في 2016 مقارنة ب17034 في 2015.

وشهدت بعض الولايات ارتفاع معدلات القتل بنسب مخيفة، ففي ولاية كوليما على ساحل المحيط الهادئ ارتفعت النسبة بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما زاد المعدل في ولاية فيراكروز على ساحل خليج المكسيك إلى أكثر من الضعف.

وقال المحلل الأمني أليخاندرو هوبي اليوم الجمعة إن معدل الارتفاع هو الأعلى منذ 2010.

وبلغت عمليات القتل التي أججها عنف عصابات المخدرات ذروتها في 2011 ببلوغها 22852 عملية، ثم تراجعت لتصل إلى 15653 عملية في 2014.