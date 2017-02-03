الحرة نيوز –

أعلن النائب العام الفرنسي في مؤتمر صحفي، الجمعة، في باريس “الاشتباه” بمصري في الـ29 من العمر قد يكون منفذ الهجوم على جنود فرنسيين أمام متحف اللوفر في باريس.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين إن “المشتبه فيه في الهجوم هو عبد الله رضا رفاعي الهمامي (29 عاما) وولد في محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة”.

وأوضح النائب العام الفرنسي أن المهاجم كان يحمل حقيبة ظهر، إلى جانب ساطورين في يديه وهاجم الجنود صائحا: الله أكبر.

وأضاف أن المشتبه فيه وصل إلى مطار باريس شارل ديغول في 26 يناير الماضي، حيث استأجر شقة في الدائرة الثامنة بباريس لمدة أسبوع بسعر 1700 يورو.

كما استأجر في اليوم التالي السيارة التي تم العثور عليها في الدائرة الثامنة. وذلك قبل أن يشتري الساطورين بـ 680 يورو نقدا.

وأوضح النائب العام: “عثرنا في شقته على 965 يورو، فاتورة الساطورين، ملابس، آيباد، بطاقات مدفوعة مسبقا وجواز السفر المصري.”