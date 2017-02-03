الحرة نيوز –

تصل الى عمان يوم الثلاثاء المقبل، بعثة المنتخب النسوي الجزائري لكرة القدم، تمهيدا للقاء المنتخب الوطني النسوي، في مواجهتين وديتين، حيث تقام الاولى عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ويتجدد اللقاء في نفس المكان والتوقيت في الثاني عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، وذلك ضمن تحضيرات واستعدادات منتخب “النشميات” للمشاركة في منافسات المجموعة الاولى من تصفيات كأس آسيا للسيدات بكرة القدم “الأردن 2018″، التي تستضيفها طاجيكستان، حيث اوقعت القرعة منتخب “النشميات” في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين، البحرين، العراق، الإمارات، طاجيكستان.

من جانبه، يستعد المنتخب الشقيق للتصفيات المؤهلة الى كأس امم افريقيا 2018، المقررة في غانا، حيث يواصل المنتخب الجزائري تدريباته في المركز الفني الوطني بسيدي موسى، في العاصمة الجزائرية.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز السادس والسبعين حسب التصنيف الاخير لاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، الصادر في الثالث والعشرين من شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي، برصيد 1283 نقطة، فيما يحتل منتخب “النشميات” المركز الثاني والخمسين والأول عربيا حسب التصنيف نفسه.

المدرب الجزائري يستدعى 22 لاعبة

استدعى مدرب المنتخب الجزائري عز الدين شيح 22 لاعبة للمشاركة في “الوديتين” هن: سكوان فاطيمة، بوهني نعيمة، بن خدة فتحية، عربي عودة كلثوم، حيماداش عائشة (نادي آفاق غليزان)، افاق حورية، بارة فاطيمة، أكلي ليتيسيا (ج. الجزائر الوسطى)، مروش ايمان، براهيمي ريان، مسكاري باية، بلخلف بسمة، اسماعيل صافيا (ف. قسطينة)، تاكنينت كهينة، قندوسي زينب، حوحاش مونيا، فدول نجاة، واضح اسماء (ج. الامن الوطني)، بلدغم فطيمة (انتصار وهران)، عايب وفاء (جمعية الخروب)، ايت مهدي سعيدة (نادي اقبة)، جاود لبنة (نادي اقبو).

ويعول الجهاز الفني للمنتخب النسوي الذي يقوده الكابتن ماهر ابو هنطش، ومساعدته سوسن الحساسين، ومدرب الحراس سمير رحال، على التجربة الجزائرية في الوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات، بعد فترة التحضير والاعداد التي بدأت قبل اشهر، وتعد المواجهتان اول امتحان حقيقي للاعبات اللواتي يطمحن في تصدر مجموعتهن في التصفيات، على الرغم من ان المنتخب تأهل رسميا للنهائيات التي ستقام في الاردن خلال شهر اذار (مارس) من العام المقبل، مع المنتخبات الثمانية الكبار بصفته المنتخب المستضيف للبطولة، بالإضافة إلى منتخبات اليابان وأستراليا والصين، التي تأهلت مباشرة، بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية من البطولة العام 2014 في فيتنام.

ويعد المنتخب النسوي الافضل فنيا من نظيره الجزائري، ومن حيث التصنيف بين منتخبات المجموعة، حيث حرص اتحاد الكرة والجهاز الفني على مشاركة المنتخب في التصفيات لتكون مرحلة من مراحل الاعداد المقبلة، والتي تتضمن معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية مع منتخبات عالمية.

وحسب جدول مباريات التصفيات يفتتح المنتخب مشواره في منافسات تصفيات كأس آسيا للسيدات بكرة القدم “الأردن 2018″، بلقاء نظيره المنتخب البحريني يوم 3 نيسان (ابريل) المقبل، ويلتقي في مباراته الثانية نظيره المنتخب الإماراتي يوم 5 منه، ويلاقي نظيره العراقي يوم 7 منه، وتنتظر “النشميات” مواجهة خاصة مع منتخب طاجيكستان “المستضيف” يوم 10 منه، ويختتم المنتخب مشواره في التصفيات يوم 12 من ذات الشهر بلقاء المنتخب الفلبيني.

المنتخب يعسكر تحضيرا للمواجهة الجزائرية

يدخل المنتخب النسوي يوم الاربعاء المقبل، معسكرا في احد فنادق العاصمة، تحضيرا للمواجهة الجزائرية، وتشارك في المعسكر اللاعبات: ستيفاني النبر، زينة العدوان، سهر الحواري، شرين الشلبي، لونا المومني، آية المجالي، ياسمين خير، أنفال الصوفي، هيا خليل، شروق الشاذلي، انشراح حياصات، عايدة الصوفي، لونا المصري، ميساء جبارة، شهيناز جبرين، مي سويلم، هبة فخر الدين، زين طوال، رند جودت، رزان الزاغة، عبير النهار، سجى ماضي، ميسم أبوخشبة، تيريزا العودات، مريانا حداد، عزيزة الحايك، ياسمين شابسوغ، لانا فراس وهنا الكوشة.

ويخوض المنتخب مساء اليوم جرعة تدريبية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.