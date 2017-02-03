الحرة نيوز –

ينتظر أن تسدل الستارة اليوم عن احداث الجولة الأولى من مباريات الدور التمهيدي لبطولة كاس الأردن(المناصير) حيث ستقام 33 مباريات ضمن المجموعة الأولى، وهي عبارة عن تحصيل حاصل باستثناء تحديد بطل ووصيف المجموعة، بعد أن تأهل الفيصلي والرمثا.

الفيصلي برصيد 10 نقاط يلتقي في الساعة الخامسة والنصف مساء نظيره المنشية على ستاد الأمير محمد وله 4 نقاط، وفي الساعة الثالثة عصرا يكون الرمثا برصيد 10 نقاط بانتظار الأهلي على ستاد الحسن وللأخير 5 نقاط.

وفي الوقت ذاته يشهد ستاد عمان الدولي اللقاء الذي يجمع سحاب وله (نقطتان) والبقعة بنقطة واحدة.

الرمثا × الأهلي

س 3 ستاد الحسن

رغم أن المباراة باتت بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة له بعدما حسم احدى بطاقتي الصعود الا ان الرمثا سيلعب للفوز ورد الاعتبار امام الاهلي الذي تغلب عليه في أولى جولات دوري المحترفين فيما يسعى الأهلي الذي فقد الفرصة لتأكيد الفوز .

الأهلي يعتمد في قيادته الدفاعية على محمد عاصي وزيد جابر ويزن دهشان ومحمد السلو ومن ورائهم حارس المرمى محمد خاطر، فيما يقود عمليات البناء الهجومي محمد العلاونة وعبيدة السمارنة ومحمود مرضي ويزن ثلجي، بينما يشغل الحاج مالك وماركوس الخطوط الأمامية بغية الوصول لمرمى حارس الرمثا عبدالله الزعبي.

ويتطلع الأهلي الى التعامل الجاد مع المجريات والمحافظة على نظافة الشباك، عبر العمل على تربيط مفاتيح لعب فريق الرمثا، الذي يمتلك مقومات السيطرة على بساط العمليات، نظرا لحالة الانسجام التي تسود لاعبيه، ومن هنا فإن الأهلي سيعلن حذره مبكرا لضمان الخروج بنتيجة ايجابية.

الرمثا يعتمد في خطه الخلفي على عمار ابوعليقة والصربي ماركو وسليمان السلمان وموسى الزعبي ومن ورائهم حارس المرمى عبدالله الزعبي، فيما يتولى سعيد مرجان قيادة الهجمات من المنتصف، وبمساندة فعلية من أحمد سمير وإحسان حداد وابراهيم الخب حيث تنحصر مهام هؤلاء في “تعبيد الطريق” أمام حمزة الدردور وخالد الدردور او المهاجم البرازيلي ماشا بغية الوصول لمرمى محمد خاطر.

التشكيلتان المتوقعتان

الرمثا: عبدالله الزعبي، عمار ابوعليقة، ماركو، سليمان السلمان، موسى الزعبي، أحمد سمير، سعيد مرجان، احسان حداد، ابراهيم الخب، خالد الدردور، حمزة الدردور.

الأهلي: محمد خاطر، زيد جابر، يزن دهشان، محمد السلو، سليم عبيد، عبيدة السمرية، محمود مرضي، محمد العلاونة، ماركوس، يزن ثلجي، الحاج مالك.

المنشية × الفيصلي

س 5،30 ستاد الأمير محمد

رغم تأهل الفيصلي وخروج المنشية إلا أن حسابات الفريقين تشير إلى إمكانية مشاهدة مباراة قوية من الطرفين، خاصة وأن مباراة ذهاب الدوري انتهت بالتعادل.

فريق الفيصلي وإن كان يمتلك الخيارات الفنية اللازمة، إلا أنه يدرك أنه سيواجه خصما عنيدا يتمتع لاعبوه باللياقة العالية والحماس والرغبة القوية في مواصلة تحقيق النتائج الملفتة.

لذلك سيلجأ الفيصلي إلى الموازنة بين الواجبات الهجومية والدفاعية، انطلاقا من منطقة الوسط التي يتواجد بها بهاء عبدالرحمن وانس جبارات ومهدي علامة ويوسف النبر ويوسف الرواشدة، الذين سيفكرون أولا في تشديد الرقابة على نظرائهم في وسط المنشية عمر عبيدات وعدي الشديفات واشرف المساعيد ووعد الشقران، قبل التفكير بالمبادرات الهجومية والتقدم لإسناد بلال قويدر في الأمام، فيما يأخذ ياسر الرواشدة وابراهيم دلدوم على عاتقهما التقدم والانطلاق من الأطراف للانضمام، المنشية سيحاول استثمار الحالة المعنوية للاعبيه بعد الاداء الرائع بالدوري حيث من المتوقع أن يعمد في البداية إلى تأمين الحماية اللازمة لمرماه، من خلال تثبيت عادل الهامي وعلي ذيابات وعلاء محمود أمام مرمى الحارس محمد الشطناوي، خوفا من ترك مساحات قد ينجح هجوم الفيصلي في استغلالها، وستكون انطلاقات اشرف المساعيد ونهار الشديفات وديمبا هي مرتكز أداء الفريق ومحور عملياته الهجومية.

التشكيلتان المتوقعتان

الفيصلي: معتز ياسين، ابراهيم الزواهرة، محمد ابوزريق، ياسر الرواشدة، ابراهيم دلدوم، بهاء عبدالرحمن، انس جبارات، مهدي علامة، يوسف الرواشدة، يوسف النبر، بلال قويدر.

المنشية: محمد شطناوي، عادل الهامي، علاء محمود، عدي الشديفات، وعد الشقران، علي ذيابات، عمر عبيدات، سليمان عزام، أشرف المساعيد، نهار الشديفات، ديمبا.

البقعة × سحاب

س3 ستاد عمان

كلا الفريقين فقدا الفرصة رسميا لذا سيكتسي اللقاء بالطابع الودي التحضيري للدوري وسيكون الاداء متكافئا بين الفريقين سحاب يجيد اللعب الهجومي السريع وبالذات الخاطف، ويبرز ابراهيم الجوابرة ومعتز الصالحاني، وفي وسطه فإن أسامة أبوطعيمة واحمد ابو جادو ومحمد العدوان، يتولون مهاما مزدوجة الى جوار الظهيرين احمد عبدالحليم ومحمد المحارمة في الإسناد والدفاع، وتبقى مهمة مدافعي سحاب ابراهيم السقار وقصي الجعافرة صعبة وذات حسابات لحماية مرمى الحارس المخضرم لؤي العمايرة.

فيما يعتمد البقعة على قدرات عمار أبوعواد ومعاذ محمود ويوسف ابوعواد وعدي القرا وعدنان عدوس ومحمد العملة لتحقيق النتيجة المرجوة واستعادة الروح والمعنويات قبل الدخول بالمرجلة الحاسمة من الدوري.

التشكيلتان المتوقعتان

البقعة: رشيد رفيد، بلال عويد، عبدالرحمن بدوان، علي منصور، محمد العملة، عمار أبوعواد، معاذ محمود، لؤي عدوس، يوسف أبوعواد، عدي القرا، عدنان عدوس.

سحاب: لؤي العمايرة، إبراهيم السقار، قصي الجعافرة، أحمد عبدالحليم، محمد المحارمة، أسامة أبو طعيمة، محمد العدوان، وليد زياد، أحمد أبو جادو، إبراهيم الجوابرة ،معتز الصالحاني.