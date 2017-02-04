الحرة نيوز –

عادت الخلافات لتعصف مجددا في صفوف جماعة الاخوان المسلمين بعد أن أجرت قيادات من الجماعة لقاءات بشكل انفرادي مع موظفين في السفارة الأمريكية دون الرجوع الى الجماعة الأم غير المرخصة

وجاءت هذه التطورات عقب اتخاذ قرار باجراء حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية واعادة العلاقات معها علما أن هذا القرار لايحظى باجماع قيادات الاخوان وتم اتخاذه لمصالح شخصية

وان هنالك بعض الخروقات جرت بإجراء عدد من الجلسات و اللقاءات مع عدد من موظفي السفارة الأمريكية و كان ابطالها عدد من قيادات الجماعة ، وكان اخرها الندوة التي عقدت في منتدى السبيل خلال الفتره الماضية والتي شاركت فيها المستشارة الاعلامية في السفارة الامريكية .

و أبدى العديد من اعضاء الحركة استياءهم من التحركات الغريبة التي يقوم بها بعض القيادات الاخوانية من خلال عقد اجتماعات شبه سرية مع وفود اجنبية ومن ضمنها السفارة الأمريكية ، و السؤال هنا ما المراد من اتخاذ الحركة الاسلامية لمثل هذه القرار في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الامريكي الجديد (ترامب) الاسلام ، و يظهر عداءه للمسلمين و تصريحة الاخير حول نقل السفارة الامريكية الى القدس .

و الجدير بالذكر ان التحرك الاخواني يبدو انه يأتي في اطار الخطوات الاستباقية للآخوان المسلمين ، في ضوء المعلومات التي تشير الى نية الادارة الامريكية الجديدة حظر جماعة المسلمين باعتبارهم جماعة ارهابية.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد اعلنت قطيعتها للعلاقات مع امريكا ابان الغزو الامريكي للعراق عام(2003) ، إلا انها عادت الأن للتفاوض مع امريكا و محاولة لتقريب الوجهات بين الطرفين