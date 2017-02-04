الحرة نيوز-

قرر مجلس الوزراء إقتطاع 10% من رواتب الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن 20000 دينار شهريا وتحويلها إلى حساب الخزينة، ( لم تحدد سقف أعلى للرواتب ) وتحويل جميع البدلات والمكافآت وأية مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو إدارة المساهمات الحكومية إلى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم (توزيع) الأموال المحصلة على جميع الممثلين (بالتساوي) حتى لو كان ممثلا للحكومة في أكثر من مجلس إدارة إعتبارا من 1/ 2 / 2017 … ممكن يفهمني أحدكم كم دينار حققت الحكومة وفراً بهذا القرار ؟ يعني هيك الاصلاح ولا بلاش !!

د. عصام الغزاوي.